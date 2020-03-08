8 Mart'ta kadınlar Türkiye'nin dört bir yanında sokaklardaydı

08 Mart 2020 17:09
8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde İstanbul'da kadınlar Kadıköy'de, hak gasplarına, şiddete, krize, savaşa karşı yürüyüş yaparak seslerini yükseltti.
İlerici Kadınlar Meclisi (İKM), üyesi bir grup kadın "Krize, şiddete karşı direnerek güçleniyoruz" pankartı açıp "Geceleri de, sokakları da, meydanları da terk etmiyoruz" sloganı atarak yürüyüş gerçekleştirdi.
Antalya'da da kadınlar Aydın Kanza Parkı'nda buluştu. Antalya Kadın Platformu'nun düzenlediği yürüyüşte "Yaşasın 8 Mart, yaşasın kadın dayanışması" pankartı açıldı.
Şiddete, hak gasplarına, baskılara karşı seslerini yükselten binlerce kadın "Kadın, yaşam, özgürlük sloganı" atarak Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü.
Ankara'da da kadınlar, "Emeğimiz, kimliğimiz, özgürlüğümüz, hayatımız ve barış için tüm dünyada ayaktayız" sloganıyla sokaklara çıktı. Kadın cinayetlerinde hayatını kaybeden kadınların fotoğraflarını taşıyan kadınlar, Gülistan Doku'nun, Nadira Kadirova'nın, Yeldana Kaharman'ın akıbetini sordu.
Çorlu Kadın Platformu öncülüğünde yapılan yürüyüşte de kadınlar, "Krize, sömürüye, şiddete, emperyalizme, KHK'lara ve eşitsizliğe karşı mücadeleyi büyütüyoruz" pankartı taşıdı.
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