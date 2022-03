Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkan Vekili: Et şu an en ucuz gıda maddesidir; Pazartesi günü ete zam bekleniyor

Her geçen gün hayvan üreticisi sayısının azaldığına dikkati çeken Yardımcı, “Aile işletmelerine destek verilmesi lazım. Avrupa’da 80 büyükbaş hayvana kadar devlet destek veriyor. Ama 100’ü geçtiği zaman devlet tüccar diyor. Bunu herkes iyi biliyor. Eskiden her evde 4-5 inek ve buzağıları olurdu. Bugün inekler, danalar kesiliyor. Ne yapsın üretici et fiyatı yemi kurtarmıyor. Buna rağmen et şu an en ucuz gıda maddesidir. Kıyma 100, kuşbaşı 110-120 TL civarında. Fiyatlar yerinde durur mu önümüzdeki günlerde belli olur. Çünkü gitgide maliyetler artıyor” diye konuştu. 2 yıldır fırsatçılık yapmadıklarını ve ete zam yapmadıklarını dile getiren Yardımcı, şu an bıçağın kemiğe dayanmadığını kestiğini belirtti.

"Zincir markette et satışı yasaklanmalı"

Zincir marketlerin en ve ürünlerini satmasını da eleştiren Osman Yardımcı, “Avrupa’da zincir marketlerde et satışı yoktur. Bizdeki marketler bir araba satmıyor. Böyle bir ticaret olmaz. Zincir marketlerin sattığı eti, kasap esnafının satması gerekir. Zincir markette sigara ile ekmek satışı yasaklandığı an, etinde yasaklanması gerekir" dedi.