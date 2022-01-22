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Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkan Vekili: Et şu an en ucuz gıda maddesidir; Pazartesi günü ete zam bekleniyor

"Zincir markette sigara ile ekmek satışı yasaklandığı an, etinde yasaklanması gerekir"

22 Ocak 2022 09:05

Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkan Vekili Osman Yardımcı, “Pazartesi günü ete zam bekleniyor ama biz olmasını istemiyoruz" dedi. "Et şu an en ucuz gıda maddesidir" diyen Yardımcı ayrıca, zincir marketlerde et satışına da yasak getirilmesini talep etti.

Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkan Vekili Osman Yardımcı, ülke genelindeki tüm ürünlere iki üç kat fiyat artış yaşandığını, eti aldıkları fiyatın üzerine mecburen kendilerinin de kar koymaları gerektiğini belirterek, "Et şu an en ucuz gıda maddesidir. Kıyma 100, kuşbaşı 110-120 TL civarında. Fiyatlar yerinde durur mu önümüzdeki günlerde belli olur. Çünkü gitgide maliyetler artıyor” dedi.

"Et şu an en ucuz gıda maddesidir"

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