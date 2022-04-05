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Türkiye İşçi Partisi: Topçam Köyü'nde Eysim Madencilik Şirketi jandarma eşliğinde ve evlere 50 metre mesafede patlatma yaptı

"Aleni bir şekilde suç işleyen maden şirketini durdurun!"

05 Nisan 2022 15:11

Türkiye İşçi Partisi Kent ve Ekoloji Çalışmaları, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Aydın'ın Çine ilçesine bağlı Topçam Köyü'nden bir video paylaştı. Videoya düşülen notta Aydın Valiliği'ne seslenilerek "Çine Topçam köyünde #Eysim Madencilik Şirketi, patlayıcı madde bulundurma ve kullanma izni geçici olarak iptal edilmiş olmasına rağmen jandarma eşliğinde ve evlere 50 metre mesafede patlatma yaptı. Aleni bir şekilde suç işleyen maden şirketini durdurun!" denildi. 

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