Türkiye İşçi Partisi: Polis, milletvekilimiz Barış Atay'a saldırdı

İstanbul'da Emek, Barış, Demokrasi güçlerinin çağrısıyla Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine destek için Kadıköy'de toplanan gruba polis müdahale etti. Polisin biber gazı, gaz kapsülleri ve plastik mermi kullandığı belirtilirken, gözaltına alınanlar olduğu bildirildi. Türkiye İşçi Partisi de Twitter hesabından Hayat milletvekili Barış Atay'ın görüntülerini paylaşarak "Polis, milletvekilimiz Barış Atay Mengüllüoğlu'na saldırdı" dedi.

Yapılan paylaşıma "Polis, kayyum rektöre direnen öğrencilerle dayanışma için #AşağıBakmayacağız diyerek Kadıköy'de toplanan halka ve milletvekilimiz Barış Atay Mengüllüoğlu'na saldırdı. Bu saldırılar mücadelemizi engelleyemeyecek. Saldırıları durdurun! Gözaltındaki yurttaşları serbest bırakın!" notu düşüldü.