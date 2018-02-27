Türkiye iadesini talep etmişti; Çekya'daki mahkeme Salih Müslim'i serbest bıraktı

Türkiye'nin kırmızı bültenle aradığı ve pazar günü Prag'da yakalanan eski PYD Başkanı Salih Müslim, çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı. Türkiye'de hakkında üç ayrı suçtan yakalama kararı olan Müslüm hakkındaki dosyalar Adalet Bakanlığı tarafından Çekya'ya gönderilmişti. Pazar günü gözaltına alınan Müslim bugün hâkim karşısına çıkarıldı. Geniş güvenlik önlemleri arasında mahkemeye getirilen Müslim ilk duruşmada mahkeme tarafından serbest bırakıldı. Müslim'in Finlandiya vatandaşlığı da bulunuyor.