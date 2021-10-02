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Türkiye Görme Engelliler Halter şampiyonu Nuri Poyraz: İş istiyoruz, iş vermiyorlar

"Benim bu sporu ileri götürebilmem için bir işe ihtiyacım var"

02 Ekim 2021 11:51

Temmuz ayında Konya’da yapılan halter turnuvasında Türkiye şampiyonu olan Osmaniyeli görme engelli Nuri Poyraz, “İş istiyoruz, iş vermiyorlar. Kimse yardımcı olmuyor. Yani benim bu sporu ileri götürebilmem için bir işe ihtiyacım var” dedi.

Osmaniye’nin Bahçe Köyü'nde oturan 21 yaşında ve yüzde 90 görme engelli Nuri Poyraz; Konya’da, 13-15 Temmuz’da yapılan Görme Engelliler Halter Turnuvası’nda, Kütahya Engelliler Zafer Kulübü üyesi olarak, iki ayrı dalda altın madalya kazandı.

Köyde, odun taşıma işinde babasına yardım eden Poyraz, turnuvaya balya ve büyük ağaç kütükleri ile egzersiz yaparak hazırlandı.

"Yüzde doksan görme engelliyim. 21 yaşındayım. Konya'da düzenlenen halter turnuvasında kendi kilomda Türkiye Şampiyonu oldum. İş istiyoruz, iş vermiyorlar. Kimse yardımcı olmuyor.

Yani benim bu sporu ileri götürebilmem için bir işe ihtiyacım var. Kendimi idare edebilmem için. Milli takıma girebilirsem, milli takıma katılabilirsem Avrupa şampiyonu olmak istiyorum. Zaten burada, köyde yaptığım egzersizler var. Balya yüklüyorum, odun yüklüyorum. Zaten gücüm yerindeydi. Orada da 2 saatlik bir antrenmanla halterin nasıl tutulduğunu, nasıl kaldırıldığını öğrettiler.”

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