Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Karaca: Anadolu basınını bitirmek için düğmeye basıldı

Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Başkanı Yılmaz Karaca, “Artık Anadolu basınını bitirmek için düğmeye basıldığını gösteriyor. Bunun aksisini kimse iddia edemez” dedi.

Geçen hafta Ankara ile tura başlayan ve dokuz ilin ardından bugün Hatay’da gazetecilerle bir araya gelen Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Yılmaz Karaca ve Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekreter Yardımcısı Levent Altun’u, Antakya Gazeteciler Cemiyet Başkanı Ahmet Abdullahoğlu ve yönetim kurulu üyeleri ile Antakya Gazeteciler Cemiyet üyeleri karşıladı. Antakya Gazeteciler Cemiyeti toplantı salonundaki toplantının ardından açıklama yapıldı.

"Anadolu basını tamamen ölüme terk edilmiş"

Antakya Gazeteciler Cemiyet Başkanı Ahmet Abdullahoğlu, Anadolu basınının son nefesini verdiğini belirterek şöyle konuştu:

“Gerçekten Anadolu basını, yerel basın şu an can çekişiyor demeyeceğim son nefesini veriyor. Zaten son çıkarılan yasalarla Anadolu basını tamamen ölüme terk edilmiş vaziyette. Diğer ‘yandaş’, ‘candaş’ devletin bütçesinden alınan reklamlarla yaşayanlar maalesef bu mesleği tamamen berbat haline getirdiler. “

"Anadolu basınının bitmesi için her türlü çaba sarf ediliyor"

Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Karaca ise “Anadolu basınını bitirmek için birilerinin düğmeye bastığını” söyleyerek şöyle konuştu:

“Gerçekten Ahmet başkanın dediği gibi Anadolu basını yanıyor. Anadolu basını yok oluyor diye haykırıyoruz ama maalesef duyan yok. Artı bunu duymazken bir de tasarruf tedbirleri çıkarıp abone ücretlerine göz dikiliyor. Bayramlarda dini ve milli bayramlarda verilen ilanlara göz dikiliyor. Yani bu şunu gösteriyor. Artık Anadolu basınını bitirmek için düğmeye basıldığını gösteriyor. Bunun aksini kimse iddia edemez."

"Bugün Türkiye’de bir İletişim Dairesi Başkanlığı var. Basınla iletişimle ilgilenmesi gereken İletişim Dairesi Başkanlığı, maalesef basınla en küçük bir ilgisi alakası yok. Basın kartı sorunlarımız var. Müracaat ediyoruz, müracaat günümüz bitiyor iki yıl bekliyoruz, bir iki yıl daha bekliyoruz kartımızı alamıyoruz. Meslek değiştiriyoruz, gazete değiştiriyoruz, televizyon değiştiriyoruz kartımızı değiştirmek istiyoruz bir bekleme süresinden daha fazla bekliyoruz. Yani Anadolu basınının bitmesi için her türlü çaba sarf ediliyor."

"İnternet sitelerine bir destek paketi verilmeli"

"Biz, Türkiye Gazeteciler Federasyonu olarak çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Meclis’te bir yasa hazırlanarak radyolara, televizyonlara, gazetelere, internet sitelerine bir destek paketinin verilmesi gerektiğini söyledik, söylemeye de devam ediyoruz. Maalesef bu Meclis’e kadar geldi, ama iktidarın oylarıyla kabul edilmedi."

"Değerli arkadaşlarım tabii ki gazetelerimizin, televizyonlarımızın, radyoların sorunları var. Bizim en büyük şu anda başımızın derdi; yasası olmadığı için internet sitesi gazeteciliği. Bu internet sitesi gazeteciliğini çok iyi yapan arkadaşlarımız var, meslektaşlarımız var. Onları tenzih ediyorum. Bunun için bir an önce internet yasasının çıkması gerekir. Eğer çıkmadığı sürece mesleğimiz her geçen gün biraz daha yara alacaktır."

"Temenni ediyoruz ki son günlerde Sayın Cumhurbaşkanı ve Mecliste bu konuda tartışmalar başladı. Gerek sosyal medya gerek internet gazeteciliği gerek dijital yayınla ilgili inşallah bunlara bir yasa çıkararak kimin yapıp yapmadığı ortaya çıksın. "