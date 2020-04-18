Türkiye eve çekildi, Cezayir uyruklu bir kişi parkta uyurken bulundu

Tekirdağ’da sokağa çıkma yasağı sonrası denetimlere başlayan polisler, bir kişiyi parkta uyurken bulundu.

Tekirdağ’da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle vatandaşlar evlerine çekilince, en işlek cadde ve sokaklar boş kaldı. Tekirdağ’ın merkezi ilçesi Süleymanpaşa eski valilik önünde kısıtlamaya uymayarak yeşillik alanda uyumaya çalışan bir kişinin görülmesi üzerine polis ekiplerine haber verildi.

Söz konusu alana gelen polis ekipleri kısıtlamaya rağmen yeşillik alanda uyumaya çalışan şahsı uyandırdı. Cezayir uyruklu olduğunu söyleyen şahıs için polis kimlik tespit işlemi başlattı.

Şahsın işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine teslim edileceği öğrenildi.