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Türkiye Espor Federasyonu'ndan 10 Kasım videosu; oyunlarda saygı duruşu

Atatürk hayata veda edeli 83 yıl oldu

10 Kasım 2021 20:47

Türkiye Espor Federasyonu, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 83. yılında farklı oyunlardan görüntülerle hazırladığı bir anma videosu paylaştı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk hayata veda edeli 83 yıl oldu. Ülkenin dört bir yanında her yıl olduğu gibi bu yıl da Atatürk’ün hayata gözlerini yumduğu saat 9.05’te bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Türkiye’deki çoğu sektörden şirket, kuruluş, kurum, dernek, örgüt ve organizasyon sosyal medyada Atatürk'ü anma paylaşımları yaptı. Bu kuruluşlardan biri de Türkiye Espor Federasyonu (TESFED). Federasyon, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda farklı oyunlardan görüntülerle hazırladığı bir anma videosunu paylaştı.

Videoda, 10 Kasım saat 9.05’te gerçekleştirilen saygı duruşu GTA V, PUBG, Rocket League, Assassin’s Creed ve daha birçok oyunla gösterildi.

Video, Atatürk’ün Minecraft’ta yapılan portresiyle sona erdi.

10 kasımpubggtaatatürk

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