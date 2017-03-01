Türkiye Drone Ligi Beyoğlu'nda görücüye çıktı

Türkiye’de ilk defa düzenlenecek olan Türkiye Drone Ligi Beyoğlu'nda düzenlenen bir basın toplantısıyla tanıtıldı. Festival havasında geçecek yarışlarda, yerli ve yabancı drone pilotları, kendileri için hazırlanan pistte kıyasıya yarışacaklar. Yapılacak 6 yarışın birincisi, yurt dışında Türkiye’yi temsil etmeye hak kazanacak. Türkiye’de ilk kez düzenlenen yarışların birinci etabı, Bilim ve Teknoloji haftası’nda 11 Mart Cumartesi Küçükçiftlik Park’ta düzenlenecek. Yarışmada, yerli ve yabancı yarışmacılar kendilerini için hazırlanan engellerin altından, üstünden yada içinden geçerek bitiş noktasına en çabuk şekilde gelmeye çalışacaklar. İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Adana ve Eskişehir etapları sonucunda birinci olan drone pilotu, Türkiye’yi yurt dışındaki yarışmalarda temsil etmeye hak kazanacak. Türkiye Ligi Drone şampiyonuna 8 bin lira, ikincisine 4 bin lira üçüncüsüne ise 2 bin lira ödül verilecek.