T24 LogoT24 Logo
Haberler

Türkiye'den KKTC'ye giden su borusu patladı

10 Ocak 2020 10:26

Mersin'deki Alaköprü Barajı'nda tutulan suyu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne taşıyan boru patladı. ‘Asrın Projesi’ olarak adlandırılan ve 17 Ekim 2015’te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı bir törenle hayata geçirilen projede onarılması güç bir durum yaşandı. 

"Türkiye'den KKTC'ye Su Temin Projesi" olarak 2013’te başlatılan su taşıma işlemi deniz altına döşenen borularla iki yıl içinde tamamlanmıştı. Anamur sahilinden döşenen borular, denizin 250 metre altına indirilmişti. Sahilden 5 mil açıktaki (7-8 km) boruların dipten koparak su yüzüne çıktı ve patladı. Kalyon İnşaat tarafından üstlenilen projenin bu bölümü Malezyalılarla ortak yapılmıştı. Deniz dibinden kopan boru, içinde tatlı su olduğu için deniz yüzeyine çıktı.  T24’ün ulaştığı görüntülerde deniz yüzeyindeki borudan oluk oluk suyun akarak denize karıştığı görülüyor. Kopan borunun bulunduğu alanın Mersin güzergâhı üzerinde olması nedeniyle gemi trafiğini de etkilemesi bekleniyor.  

T24’ün görüşüne başvurduğu uzmanlar, yeniden yapımının çok güç olduğunu, DSİ’nin elinde bu konuda bir ekipmanın bulunmadığını söylüyorlar. Çalışmaların 6-7 aydan önce de başlamasının da mümkün olamayacağı görüşünü dile getiriyorlar. Türk Petrollerine ait bir geminin bölgeye hareket ettiği, ancak bu geminin sadece durum tespiti için çalışma yapabileceği söyleniyor. KKTC’deki su rezervlerinin şimdilik adadaki su ihtiyacını karşılayabilecek durumda olduğu, ancak patlayan borunun yapımının hem masraflı hem de çok uzun sürebileceği için ciddi sorun yaratacağı endişesi yaşanıyor.

ETİKETLER

kktcsu borusu patladıiçme suyuboruakdeniz

Diğer Videolar

Derbi sonrası Ali Koç tribüne indi; arbede yaşandı

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 23 Şubat 2020

Fenerbahçe ve Galatasaray derbinin oynanacağı Ülker Stadyumu'na geldi

Galatasaray'ın forveti Falcao'nun derbi öncesinde paylaştığı video beğeni topladı

Fenerbahçe ve Galatasaray kafileleri derbinin oynanacağı Ülker Stadyumu'na doğru harekete geçti

Düz dünyacı Hughes, kendini atmosfere fırlatmaya çalışırken metrelerce yüksekten yere çakıldı; hayatını kaybetti

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Türkiye ile Rusya “istemeden” de olsa hızla tehlikeli bir krize...

Pervin Buldan: Özeleştiri veriyorum; Karadenizlinin sorununu Kürtlere, Kürtlerin sorununu Egeliye...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Cinsellik temalı sohbet videosu 3 milyon kez izlenen influencer Cansu...

Pervin Buldan: Özeleştiri veriyorum; Karadenizlinin sorununu Kürtlere, Kürtlerin sorununu Egeliye...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Milli Eğitim Bakanı Selçuk açıkladı: Başarısız öğrenci sınıf tekrarlayacak...

O Ses Türkiye'de Kürtçe ninni söyleyen Kasaç: Kürtçe isteğim hep...

Libya'da şehit düşen albay, sessiz sedasız toprağa mı verildi?...

İran'da 5.9 büyüklüğünde deprem: Van'da 4'ü çocuk 9 kişi hayatını...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Türkiye ile Rusya “istemeden” de olsa hızla tehlikeli bir krize...

Pervin Buldan: Özeleştiri veriyorum; Karadenizlinin sorununu Kürtlere, Kürtlerin sorununu Egeliye...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Cinsellik temalı sohbet videosu 3 milyon kez izlenen influencer Cansu...

Pervin Buldan: Özeleştiri veriyorum; Karadenizlinin sorununu Kürtlere, Kürtlerin sorununu Egeliye...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24