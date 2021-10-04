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Türkiye'den Almanya'ya göç nedenleri

Gençler, oraya en çok üniversite eğitimi ve çalışma vizesi yolu ile gidiyorlar.

04 Ekim 2021 17:40

Türkiye'den Almanya'ya göç son yıllarda daha fazla gencin gündeminde. "Almanya'ya nasıl giderim?" sorusunun yanıtını farklı yollar ile bulmaya çalışan gençler, oraya en çok üniversite eğitimi ve çalışma vizesi yolu ile gidiyorlar.

Peki Almanya'da yaşam nasıl? Buradaki yaşam Türkiye'den Almanya'ya göç eden gençlerin beklentilerini karşılıyor mu? Vazgeçmek zorunda oldukları şeyler var mı? Almanya'da yaşamanın avantajları ve dezavantajları neler?

+90 Youtube kanalı, tercihini Almanya'dan yana kullanıp, buraya yeni bir hayat kurmaya gelmiş olanlara ve de Almanya'da doğup, Türkiye'yi de en az Almanya kadar tanıyanlara, neden Almanya'yı tercih ettiklerini sordu.

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Türkiye'den Almanya'ya göçPlus90_official

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