T24 LogoT24 Logo
Haberler

Afganistan’a dönmek isteyen genç İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi

"Türkiye’de yaşamak istemiyorum. 5 bin kişi Türkiye’den Afganistan’a gitmeye hazır"

20 Ağustos 2021 11:23

İstanbul’da sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla, Türkiye’de yaşamak istemediğini ve Afganistan’a geri dönüp orada ölmek istediğini söyleyen Afgan genç, polis ekipleri tarafından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Afgan uyruklu bir kişi sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, kendisinin ve arkadaşlarının Afganistan’a gitmek istediğini ancak polislerin kendisine izin vermediğini söyledi. Paylaşımda konuşan kişi, “Biz memleketimize gitmek istiyoruz, memleketimizde savaşmak istiyoruz, orada ölmek istiyoruz. Türkiye’de yaşamak istemiyorum. 5 bin kişi Türkiye’den Afganistan’a gitmeye hazır. Afgan gençleri hiçbir yerden kaçmayacak. Bugüne kadar kaçmış olabiliriz ama devletimiz vardı. Devletimiz varken inanıyorduk, büyüklerimize güveniyorduk ama büyüklerimiz kaçtı, devletimiz bitti artık. Biz gençler mecbur gidiyoruz. Bize engel olmayın” ifadelerini kullandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince olaya ilişkin yapılan çalışmalarda, Zeytinburnu 15 Temmuz Meydanı’ndaki 4 kişi hakkında'2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na Muhalefet' suçundan işlem yapılmasının ardından sınır dışı işlemlerinin yapılması için İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi. (İHA)

Sınır dışı edilen Afgan genç

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 9 Ekim 2021

'Diyalog' filminin ekibi T24'te: "32 dakikalık bir tek planlık sekansla seyirciye şahitlik hissini geçirmek istedik"

'Birlikte Öleceğiz' film ekibi T24'te: "Benim için bu kadar çok yönlü bir karakteri oynayabilmek inanılmaz bir deneyimdi"

Fehmi Koru: Fetullah Gülen'e gitmem için Erdoğan ve Gül ikna etti

Kılıçdaroğlu, atık kâğıt işçilerini ziyaret etti: Bir çalışma yapılıyor, hepiniz kazanacaksınız

Bursa'da farklı tarihlerde yaşanan trafik kazaları mobese kamerasında

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24