Türkiye'de yangınlar | "Bize kim yardım edecek bilmiyorum"

Türkiye'yi kasıp kavuran yangınların ilk başladığı nokta Manavgat. Bölgedeki köyler büyük bir tedirginlik içinde, yangının kendi köylerine ulaşmasından endişe ediyorlar.



Hava sıcaklığı 45 dereceye yakın, şiddetli poyraz hiç dinmiyor. Rüzgar sürekli yön değiştiriyor. Bu da hem yangının kontrol altına alınmasına hem de yangının hangi yöne gideceğini kestirmeyi güçleştiriyor.

Yangın söndürme araçları yangının yaklaştığı köylerde hazır bekliyor ancak yangın aynı anda köyün her tarafında başlayabiliyor.