Türkiye'de tıp tarihine geçmişti; "Kendim 39, kollarım ise 12 yaşında"

"Çocuklarımın ellerinden tutuyorum"

Çalıştıkça kollarının daha da güçlendiğini söyleyen Cihan Topal, "Herkes organlarını bağışlasın ki bütün nakil bekleyen hastalarımız da bir an önce benim gibi sağlıklarına kavuşsun" dedi.

Zoru her zaman sevdiğini dile getiren Topal, "Kol nakli olmamın üzerinden 12 yıl geçti. Şu an yapabildiklerim, benim için bir hayaldi. Bunları bugün yapabiliyorsam bunu organ bağışına borçluyum. 2 çocuğumu her sabah ellerinden tutarak okula götürmenin mutluluğunu da yaşıyorum. Benim yaptığım işi birçok kişi yapamıyor. Kendim her şeyi, kimseye muhtaç olmadan yapıyorum. Zeytinlerimi kendim çırpıp, toplayamasam, işçi tutmaya kalksam günlük 350 lira yevmiye vermek durumunda kalacaktım. 7 yıldır incirimi ve zeytinimi kendim topluyorum. Kollarımda hiçbir ağrı sızı olmuyor. Zaten zeytin çırpma makinesini kullanmak bana fizik tedavi oluyor. Kollarım her gün çalıştıkça daha da güçleniyor. O nedenle bu işi zevkle yapıyorum. Kendim 39, kollarım ise 12 yaşında" diye konuştu.

Kaynak: DHA