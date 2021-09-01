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Türkiye'de nadir görülen kara leylek Sivas'ta görüntülendi

Kara leyleğin diğer leylek türlerine göre nadir görülmelerinin nedeni ise ürkek ve tedbirli olmaları

01 Eylül 2021 10:21

Türkiye’de nadir olarak görülen kara leylek, Sivas’ın Zara ilçesinde görüntülendi.

Sivas kent merkezine uzaklığı yaklaşık 70 kilometre olan Zara ilçesinde Kızılırmak kıyısında görüntülendi.  Bir süre nehir kıyısında avlanan leylek daha sonra uçarak uzaklaştı. Leyleğin yalnız olması, yanında türünden başka bir leyleğin bulunmaması dikkat çekti.

Göçmen kuş türleri arasında yer alan kara leylekler, düşünülenin aksine nesli tükenmekte olan türler arasında yer almıyor. Diğer leylek türlerine göre nadir görülmelerinin nedeni ise ürkek ve tedbirli olmaları.

kara leylekSivasZara

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