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'Türkiye’de Müzisyen Olmak' belgeseli yayınlandı: "Sistemde ben yokum"

01 Aralık 2020 08:18

Pandemi sürecinde Türkiye’deki müzisyenlerin yaşadığı sıkıntılara odaklanan “Türkiye’de Müzisyen Olmak” adlı mini belgesel serisinin ilk bölümü olan “Ben İnsan Değil Miyim?” Sonki3dört adlı Youtube kanalında yayınlandı

Sanatçılardan genç müzisyenlere, enstrümanistlerden menajerlere sektörün farklı dallarından kişilerin sorunlarına çözüm arayışına odaklanan belgeselin ilk bölümünde Burhan Şeşen’den (MÜYORBİR Başkanı, Gündoğarken) Cahit Berkay’a (Moğollar); Ahmet Güvenç’ten (Kurtalan Ekspres) Taner Öngür’e (Moğollar) Kerem Kabadayı’dan (Mor ve Ötesi), Cenk Erdoğan’a; Balık Ayhan’dan (Romanlar ve Müzisyenler Derneği Eş Başkanı); Melek Mosso’ya; Can Ozan’dan; Madrigal’e yirmiye yakın isim yer aldı.

Sonki3dört adlı Youtube kanalında yayınlanan; Alper Erdinç, Mert Gider ve Gizem Ertürk tarafından hazırlanan 6 bölümlük mini belgesel serisinin çekimleri devam ediyor.

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