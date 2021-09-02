T24 LogoT24 Logo
Haberler

Türkiye'de erkek olmak: "Bugün bana kimse kılıbık demez"

Türkiye'de "erkek olmak" denince akla ne geliyor?

02 Eylül 2021 16:19

Türkiye'de "erkek olmak" denince akla ne geliyor? Delikanlı olmak, adam olmak, sözüne güvenilir olmak...

Hem toplumun önemli bir kısmı hem de Türk Dil Kurumu erkek olmayı bunlara yakın kavramlarla tanımlıyor. Peki, erkekler neden bu sıfatlarla anılıyor? Toplumsal cinsiyet kimlikleri kadına ve erkeğe ayrı ayrı roller biçtiği için mi? Erkeklik rolünü fazla takmayan, hatta reddeden erkekler var mı? Örneğin ütü yapan erkeğin bu sıfatlarına zarar gelir mi?

+90 toplumun farklı kesimlerinden insanlarla ve uzmanlarla görüştü; erkekliğin mabedi sayılabilecek kahvehane ve stadyum gibi mekanları ziyaret etti ve Türkiye’de erkek olmanın tablosunu çizdi.

 

+90Türkiye'de erkek olmakBugün bana kimse kılıbık demez

Diğer Videolar

Üç Kuruş dizisinden yeni fragman; Ercan Kesal kadroda

Dolar uçuyor, TL savruluyor; iktidar faiz kararıyla ne yapmak istiyor, vatandaş nasıl etkilenecek?

Nagehan Alçı "İktidarın görmesini istiyorum" diyerek anlattı: Geçim ile ilgili sokakta ciddi bir yakarış var

Fethiye'de yaşanan paraşüt kazaları kamerada

Merkez Bankası faiz indirdi, canlı yayında kurun adım adım yükselmesi konuklarda şaşkınlık yarattı

Hasta tutuklu Özkan için AYM ve AİHM'e başvuru yapılacak: "Hukuk çifte standart bir şekilde uygulanıyor"

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24