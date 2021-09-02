Türkiye'de erkek olmak: "Bugün bana kimse kılıbık demez"

Türkiye'de "erkek olmak" denince akla ne geliyor? Delikanlı olmak, adam olmak, sözüne güvenilir olmak...

Hem toplumun önemli bir kısmı hem de Türk Dil Kurumu erkek olmayı bunlara yakın kavramlarla tanımlıyor. Peki, erkekler neden bu sıfatlarla anılıyor? Toplumsal cinsiyet kimlikleri kadına ve erkeğe ayrı ayrı roller biçtiği için mi? Erkeklik rolünü fazla takmayan, hatta reddeden erkekler var mı? Örneğin ütü yapan erkeğin bu sıfatlarına zarar gelir mi?

+90 toplumun farklı kesimlerinden insanlarla ve uzmanlarla görüştü; erkekliğin mabedi sayılabilecek kahvehane ve stadyum gibi mekanları ziyaret etti ve Türkiye’de erkek olmanın tablosunu çizdi.