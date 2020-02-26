Türkiye'nin 'birincisi' Samsun: 58 bin metreküp deniz çöpü toplandı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın verilerine göre Türkiye'de en fazla deniz çöpü 58 bin metreküp ile Samsun'da toplandı.

Bakanlığın verilerine göre 35 bin metreküp ile İstanbul ikinci, 28 bin metre küp ile de Antalya üçüncü sırada.

Denizlerden çıkan çöplerin çoğunluğu plastik ve alüminyum eşyalar oldu.

'Plastik şişe denizde 450 yılda yok oluyor'

Deniz Temiz Derneği (TURMEPA) Karadeniz Bölge Koordinatörü Tuncer Üçüncüoğlu, deniz çöplerinin deniz çevresini, kıyıları, ekonomiyi ve insanları olumsuz etkilediğini belirterek deniz çöplerinin toplanması noktasında seferberlik başlattıklarını söyledi.

Üçüncüoğlu, "Deniz çöpleri uzun yıllar bozulmadan doğada varlığını sürdürmektedir. Örneğin misina 600 yılda, plastik şişe 450 yılda, alüminyum teneke 200 yılda, plastik torba 20 yılda bozulmaktadır. 1 litre atık yağın bir milyon litre suyu kirlettiğini dikkate alıp bu hassasiyetle denizlerimizin temiz tutulması için özen gösterilmesi gerekmektedir" dedi.

Dünya Doğayı Koruma Vakfı'nın (WWF) yapmış olduğu bir araştırmaya göre de Akdeniz’e en çok plastik atığın (günde 144 ton) Türkiye’den atıldığı belirtilmişti. Akdeniz kıyılarını ziyaret eden turistlerin de, atıkların her yıl %40 artmasına neden olduğu paylaşılmıştı.