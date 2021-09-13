Türkiye’de çalışmaya gelen Afganistanlı Seyit: 2 yaşında çocuklar dağda yatıyor; ekmek su, hiçbir şey yok

Eşini, iki çocuğunu, anne ve babasını ülkesinde bırakarak Türkiye’de çalışmaya gelen Afganistanlı Seyit, onlar için endişelendiğini dile getirerek, “Taliban çok öldürecek” dedi. Seyit, Amerika’nın ülkesinin doğal kaynaklarını nasıl kullandığını ise “Taliban, Amerika ile bir şey yaptı, geldi. Amerika geldi bizim memlekete, maden vardı, her şey vardı. Hepsini götürdü. Hiçbir şey kalmadı” diye anlattı.

Afganistan’dan Türkiye’ye günlerce aç ve susuz, yürüyerek kaçak gelen Seyit, 3 yıldır ailesinden uzakta, Ankara’da çiftlikte çalışıyor. Taliban’ın Afganistan’da yönetimi ele geçirmesinin ardından ailesi için endişelenen Seyit, iki çocuğu, eşi, anne ve babasının başına bir şey gelmesinden korkuyor. Seyit, Taliban’ın yönetimi ele geçirmesine ilişkin, “Memleket karışık oldu. Eski devlet kaçtı, gitti. Yenisi geldi. Kimse anlamıyor; iyi mi oluyor, kötü mü oluyor? Bizim çocuklar köyde. Köyde hayat karışık, zordur” dedi.

Her gün ailesiyle konuştuğunu anlatan Seyit, “Savaş var. Kötü oldu ama yapacak bir şey yok. Millet kaçtı. Hepsi Türkiye’ye, İran’a, Urfa’ya geliyor” diye yurttaşlarının Taliban’dan kaçtığını aktardı.

Taliban ile Amerika’nın anlaştığını vurgulayan Seyit, “Taliban, Amerika ile bir şey yaptı, geldi. Amerika geldi bizim memlekete, maden vardı, her şey vardı. Hepsini götürdü. Hiçbir şey kalmadı. Şu anda Taliban geldi; Pakistan, İran karışıyor. Millet kötü oldu, kaçıyor. Uçak yok ki millet gitsin, yürüye yürüye gidiyor” diye konuştu.

Çocuklarının Taliban’dan korktuğunu dile getiren Seyit, “Hepsi böyleler, millet korkuyor. Taliban şeriat istiyor. Taliban biraz da sert, hanımları bırakmıyor. Devlette çalışın, askerlik yapsın, bankada çalışsın” dedi.

"Şu anda kapı açılmadı, orada ufak çocuklar kapıda yatıyor"

Taliban’ın sert yönetimine ilişkin de değerlendirmede bulunan Seyit, Taliban’ın gazetecilere bile işlerini yaptırmadığını vurgulayarak şunları söyledi:

“Sen şu anda kameraya video çekiyorsun, televizyonda çalışıyorsun. Dün internette gördüm, Taliban onları bırakmıyor. Taliban, devletin eski çalıştırdığını tüfekle vuruyor. Çok zordur, devlet çok serttir. Kim ufak, yanlış bir şey yapıyorsa Taliban onu cezalandırıyor. Ya öldürecek ya cezalandıracak. Ceza veriyor, çok büyük ceza veriyor. Millet korkuyor. Öldürecek, çok öldürecek.”

Türkiye’deki yöneticilere çağrıda bulunan Seyit, yurttaşlarına Türkiye’nin kucak açmasını talep ederken şöyle konuştu:

“Türkiye yer verse, iş verse. Sağ olsun Türkiye’de Afganlara iş verdiler. Çalışıyoruz burada. Oraya para göndereceğiz. Şu anda kapı açılmadı, orada ufak çocuklar kapıda yatıyor. 2 yaşında çocuklar dağda yatıyor; ekmek su, hiçbir şey yok. Türkiye bir şey yapsa kimlik verse. Ya da kapıyı açsa, gelse buraya. Başka çare yoktur.”