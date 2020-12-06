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"Türkiye'de 590 bin ailenin doğal gazı borcundan dolayı kesik durumda"

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı, CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın'ın soru önergesine yanıt verdi

06 Aralık 2020 11:47

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı, CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın'ın soru önergesine yanıt verdi. Bakanlığın yanıtında borcundan dolayı Türkiye genelinde 590 bin, Bursa'da 34 bin ailenin doğal gazının kesik olduğu bildirildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Türkiye genelinde eylül ayı sonu itibariyle kesilen 128 milyon 809 bin 427 doğal gaz faturasından 592 bin 523'ünün ödenemediğini bildirdi. 

Dönmez, yine eylül sonu itibariyle Bursa'da kesilen 5 milyon 414 bin 737 faturadan 34 bin 112'sinin ödenmediğini ve doğal gazlarının kesildiğini belirtti.

Faturaların toplamda ne kadar olduğuna yönelik soruyu ise yanıtlamadı.

Aydın, "Pandemi yasaklarının yeniden başlamasıyla evde kalma sürelerinin uzaması ve kış koşullarının giderek sertleşmesiyle artacak doğal gaz kullanımı vatandaşımızın borcunun üzerine borç ekleyecek. Bu vatandaşlarımız açısından sürdürülebilir değil. Hükümetin bir an önce doğal gaz giderlerini düşürmeye yönelik adımlar atması ve vatandaşlarımızın bu konudan doğan mağduriyetlerini gidermesi gerekmektedir" diye konuştu.

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