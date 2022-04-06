"Türkiye Avrupa'nın çöplüğüne dönüşüyor, bakanlık verilerine göre her gün 400 kanser vakası tespit ediliyor"

Türkiye'nin atık ithalatı sorunu canlı yaşamını tehdit ediyor. Sağlık Bakanlığı verilerine göre günlük kanser vakası sayısı 400.

Türkiye'nin atık ithalatı sorununu İngiltere Parlamentosu'nda dile getiren Greenpeace Akdeniz Biyoçeşitlilik Proje Lideri Nihan Temiz Ataş "Türkiye'ye en çok çöp gönderen ülke İngiltere" dedi.

Füsun Sarp Nebil'in sorularını yanıtlayan Nihan Temiz Ataş, dünyada plastik atıkların ancak yüzde 9'unun geri dönüştürülebildiğini söyleyerek Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı "plastik çöplüğü" tehlikesine dikkati çekti

Ataş, plastik atıklarının hava ve suya karıştığını bu nedenle bütün canlıların yaşamını riske ettiğini söyledi.

Türkiye'nin Avrupa'dan atık ithalatında birinci olduğunu vurgulayan Ataş, poşetin ücretlendirilmesinin insan davranışını değiştirmediğini, plastik poşet tüketiminin hala yüksek olduğunu aktardı.