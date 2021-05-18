"Türkiye, Avrupa’nın çöplüğüne dönüştürüldü" diyen CHP'li Tanal'dan Çevre Bakanı Kurum'a 'Masumlar Apartmanı' ile gönderme

CHP İstanbul Milletvekili Av. Mahmut Tanal, 'Türkiye’nin Avrupa’nın çöplüğüne dönüştürüldüğünü' belirterek bu duruma Meclis koridorunda geri dönüşüm kutuları yanında çektiği videoyla tepki gösterdi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’a seslenen Tanal, “Masumlar Apartmanı dizisine kendinizi fazla kaptırmayın. Dizideki 'Han' karakterinden etkilenmenizden endişe ediyoruz” dedi.

Türkiye’nin Avrupa Birliği ülkeleri ve İngiltere’den plastik atık ithal etmesiyle ilgili tartışmalar sürüyor.

Sosyal medya hesabı üzerinden bir video paylaşan CHP İstanbul Milletvekili Av. Mahmut Tanal, Türkiye’nin Avrupa’nın çöplüğü haline geldiğini söyledi.

"Avrupa'nın çöpüyle havamız, suyumuz, toprağımız kirletiliyor"

Çevre örgütü Greenpeace'in raporuna göre, İngiltere’nin Türkiye’ye yolladığı plastik atığın 210 bin tona çıktığını, AB ülkelerinin de son 4 yıla oranla 20 kat daha fazla plastik atık gönderdiğini hatırlatan Tanal, “Atıkların bir kısmının geri dönüşüm yerine yollara, tarlalara, su kaynaklarına atıldığını, buralarda yakıldığını öğrendik. Avrupa’nın çöpüyle havamız, suyumuz, toprağımız kirletiliyor” dedi.

"Masumlar Apartmanı dizisine kendinizi fazla kaptırmayın"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Murat Kurum’a seslenen Tanal, “TRT’de yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisine kendinizi fazla kaptırmayın! Mümkünse diziyi hiç izlemeyin. Dizideki Han karakterinden etkilenmenizden endişe ediyoruz. Gelin Türkiye’yi Avrupa’nın çöplüğüne dönüştürme sevdasından vazgeçin” ifadelerini kullandı.