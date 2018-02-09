Türkiye, 17. kez Kış Olimpiyatlarında, işte törenden görüntüler...

Güney Kore ve Kuzey Kore'nin bir ilke imza atıp birleşik takım kurduğu 23. Kış Olimpiyat Oyunları, Güney Kore'nin PyeongChang kentindeki açılış töreniyle başladı. 1988 yılında Yaz Olimpiyat Oyunları'na ev sahipliği yapan Güney Kore, daha önce başarısızlıkla sonuçlanan iki adaylığın ardından Fransa'nın Annecy ve Almanya'nın Münih kentlerini geride bırakarak tarihinde ilk kez kış oyunları düzenliyor. Kuzey Kore, 22 sporcu ve performans sanatçılarından oluşan 550 kişilik heyetiyle oyunlara katılıyor. Törende 'Birleşik Kore' bayrağı altında yürüyen Koreli sporcular, oyunlarda Birleşik Kore Kadın Buz Hokeyi Takımı'nda birlikte mücadele edecek. Böylece iki ülke, ilk kez olimpiyat oyunlarında bir branşta karma bir takımla ter dökecek. Türkiye, kış olimpiyat oyunlarına 17. kez katılıyor. Oyunlara bugüne dek 16 kez katılma şansı elde eden Türkiye, 1924, 1928, 1932, 1952, 1972 ve 1980'deki olimpiyatlarda yer almadı. Türkiye'yi oyunlarda temsil eden sporcu sayısı PyeongChang ile 90'dan 98'e yükselecek. Öte yandan Türk sporcular, kış olimpiyatlarında bugüne dek madalya kazanamadı. Organizasyon tarihinde madalya sayısında ise Norveç ilk sırada bulunuyor. Ülkelerine 118 altın, 111 gümüş ve 100 bronz olmak üzere toplam 329 madalya kazandıran sporcuları, Norveç'i zirveye taşıdı.