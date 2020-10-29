Turkcell'in 29 Ekim reklamında 'isim' detayı: Cumhuriyet biziz

Bugün Cumhuriyetin 97. yılı. 29 Ekim tüm yurtta kutlanırken markalar da buna reklamla ile katılıyor. Turkcell de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için hazırladığı yeni reklam filminde, Cumhuriyet değerlerini isimlerinde taşıyanlara yer verdi.

Filmde, Cumhuriyet değerlerini herkesin kalbinde taşıdığı söylendi. Turkcell'in, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladığı yeni reklam filmi yayınlandı. Filmde, "Cumhuriyeti öyle sevdik ki, değerlerini kimimiz adımızda, ama hepimiz kalbimizde taşıyoruz" teması işleniyor. Türkiye'nin dört bir yanından, farklı meslek ve yaş gruplarından kişilerin görüntülerine yer verilen reklam filminde, Gazi, Mustafa, Kemal, İlke, Ülkü, Zafer, İstiklal ve Cumhuriyet gibi isimlere sahip olan gerçek kişilere yer verildi.