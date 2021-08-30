Türk yelkenciler Estonya'dan 2 Avrupa şampiyonluğu ile döndü

Estonya'nın başkenti Tallinn'de düzenlenen Yelken Techno 293 - Techno 293 Plus Avrupa Şampiyonası'na katılan sporcular, iki altın bir bronz madalya ile yurda döndü. Artun Şenol ve Merve Vatan, Avrupa şampiyonu; Naz Enis ise Avrupa üçüncüsü oldu.

Estonya'nın başkenti Tallinn'de 21-28 Ağustos 2021 tarihleri arasında düzenlenen Techno 293 - Techno 293 Plus Avrupa Şampiyonası’da milli sporcu Merve Vatan Techno Plus Kadınlar kategorisinde, Artun Şenol ise U15 Erkekler kategorisinde Avrupa şampiyonu oldu. Techno 293 U17 Kadınlar kategorisinde yarışan Naz Enis de Avrupa üçüncülüğü elde etti.