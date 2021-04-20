T24 LogoT24 Logo
Haberler

Türk yapımı ‘Necroman’ isimli kısa filme uluslararası alanda 20 ödül

Film toplamda 20 ödülün sahibi oldu

20 Nisan 2021 15:03

Gerçek bir hikâyeden esinlenilerek, Türkiye'de çekilen 'Necroman' isimli kısa film, yurt içinde ve dışında düzenlenen festivallerde en iyi filmler arasında gösterildi. Yapımcılığını ve yönetmenliğini Ercan Er'in üstlendiği, başrolünde ise Hülya Diken'in oynadığı film; Southeast Regional Fest'te 'en iyi korku filmi', Creepy Tree Fest'te 'ürkütücü set tasarımı', Monsterflix Awards'ta 'en iyi yönetmen' ve 'en iyi oyuncu', dünyanın en seçkin festivallerinden biri olarak gösterilen Santiago Horror Film Fest'te 'resmi seçki alan film' dahil toplam 20 ödülün sahibi oldu.

Filmin oyuncu kadrosunda Hülya Diken, Bülent Arslan, Emircan Turan, Sude Gerzan, Ahmet Okay, Gazel Yüksel ve Yılmaz Kaya gibi isimler yer alıyor. 12 dakikalık kısa çekim süresi olan film, yurt dışında festivallerde yer almaya devam ediyor.

Başrol oynadığı 'Necroman' filmine 'en iyi oyunculuk' ödülünü kazandıran, dizi, tiyatro ve sinema oyuncusu Hülya Diken; 'Adını Sen Koy', 'O Hayat Benim' ve 'Payitaht Abdülhamid' dizilerinde de yer almıştı. Diken, 'Necroman'ın yanı sıra 'Ceberruh' adlı korku filminde de başrol oynamıştı.

Filmin konusu

Bir gece Ali'nin evine izinsiz giren kişiler, kız kardeşi ve ablasının ölümüne neden olur. Tüm bu olaylar, yaşanırken, henüz çok küçük olan Ali, onlardan saklanmayı başarabilmiş ancak yaşanan olaylara tanık olmuştur. Ablası tam da ölmeden önce ona 'sus' işareti yaparak saklanmasını istemiştir. Aradan 40 yıl geçtiğinde ise bu yaşananların Ali'de travmaya neden olması ve gerçeklikle bağını gitgide koparması üzerine yaşanan paranormal olay, filmde konu ediliyor. Ali hayatı boyunca susmanın üzerindeki ağırlığıyla mezardan cesetler çıkararak, onları mumyalıyor ve arkadaşlık ediyor. 

Kaynak: DHA

kısa filmtravmanecroman20 ödülfestival

Diğer Videolar

İzmir'de silahlı market soygunu kamerada

Hizmet alamadıklarını belirten mahalleli, MHP’li belediyenin binasını önünde toplandı

Fil, içinde çalışanın bulunduğu araca bir anda böyle saldırdı

Karpuz ve kavunlarını şarkılar eşliğinde satan adamın videosu viral oldu

Fenerbahçe Sahili ve açıklarını saran deniz salyası havadan görüntülendi

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 7 Haziran 2021

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Şarkıcı Aynur Aydın, köpeğe tecavüz eden kişinin serbest bırakılmasına gözyaşları...

Sedat Peker, Erdoğan'ın yeğeninin eşi Serdar Ekşioğlu ile yaptığı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Uyuşturucu baronu Behçet Töre'den Halil Falyalı iddiası: Birlikte uyuşturucu ticareti...

Veli Küçük: Bakan Soylu doğru söylemiyor!...

Rasim Ozan Kütahyalı'dan Sedat Peker'in iddialarına yanıt: Sezgin Baran Korkmaz'ın...

Sedat Peker'in 'çanta çanta' para gönderdiği iddiasında bulunduğu Metin Külünk...

İsmet Berkan: Sezgin Baran Korkmaz’ın 45 milyon dolar alacağı İnan...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Şarkıcı Aynur Aydın, köpeğe tecavüz eden kişinin serbest bırakılmasına gözyaşları...

Sedat Peker, Erdoğan'ın yeğeninin eşi Serdar Ekşioğlu ile yaptığı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24