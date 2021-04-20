Türk yapımı ‘Necroman’ isimli kısa filme uluslararası alanda 20 ödül

Gerçek bir hikâyeden esinlenilerek, Türkiye'de çekilen 'Necroman' isimli kısa film, yurt içinde ve dışında düzenlenen festivallerde en iyi filmler arasında gösterildi. Yapımcılığını ve yönetmenliğini Ercan Er'in üstlendiği, başrolünde ise Hülya Diken'in oynadığı film; Southeast Regional Fest'te 'en iyi korku filmi', Creepy Tree Fest'te 'ürkütücü set tasarımı', Monsterflix Awards'ta 'en iyi yönetmen' ve 'en iyi oyuncu', dünyanın en seçkin festivallerinden biri olarak gösterilen Santiago Horror Film Fest'te 'resmi seçki alan film' dahil toplam 20 ödülün sahibi oldu.

Filmin oyuncu kadrosunda Hülya Diken, Bülent Arslan, Emircan Turan, Sude Gerzan, Ahmet Okay, Gazel Yüksel ve Yılmaz Kaya gibi isimler yer alıyor. 12 dakikalık kısa çekim süresi olan film, yurt dışında festivallerde yer almaya devam ediyor.

Başrol oynadığı 'Necroman' filmine 'en iyi oyunculuk' ödülünü kazandıran, dizi, tiyatro ve sinema oyuncusu Hülya Diken; 'Adını Sen Koy', 'O Hayat Benim' ve 'Payitaht Abdülhamid' dizilerinde de yer almıştı. Diken, 'Necroman'ın yanı sıra 'Ceberruh' adlı korku filminde de başrol oynamıştı.

Filmin konusu

Bir gece Ali'nin evine izinsiz giren kişiler, kız kardeşi ve ablasının ölümüne neden olur. Tüm bu olaylar, yaşanırken, henüz çok küçük olan Ali, onlardan saklanmayı başarabilmiş ancak yaşanan olaylara tanık olmuştur. Ablası tam da ölmeden önce ona 'sus' işareti yaparak saklanmasını istemiştir. Aradan 40 yıl geçtiğinde ise bu yaşananların Ali'de travmaya neden olması ve gerçeklikle bağını gitgide koparması üzerine yaşanan paranormal olay, filmde konu ediliyor. Ali hayatı boyunca susmanın üzerindeki ağırlığıyla mezardan cesetler çıkararak, onları mumyalıyor ve arkadaşlık ediyor.

Kaynak: DHA