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Spor

Türk Telekom Stadyumu'nda 8. sezon, 4 lig şampiyonluğu, 11 kupa

21 Mayıs 2018 16:22

Türk Telekom Stadyumu'nda bu sezon oynadığı 17 maçın 16'sını kazanıp son maçta da deplasmanda Göztepe'yi 1-0'lık skorla geçip 21. kez şampiyon olarak yeni bir rekora imza atan Cim Bom Bom için Türk Telekom özel bir video hazırladı. Şampiyonluk maçının bitiş düdüğünden sonra yayına alınan özel video yüzbinlerce kez beğeni aldı. Türk Telekom'un hazırladığı videoyu hem Galatasaray Spor Kulübü hem de Muslera gibi yıldız futbolcular da kendi sosyal medya hesaplarından paylaştı. Videoda Galatasaray'ın Türk Telekom Stadyumu'nda 8 sezonda, 4 lig şampiyonluğu ve 11 kupa aldığına da dikkat çekildi.

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