TTB'nin düzenleyeceği 'Büyük Beyaz Miting' Koronavirüs nedeniyle ertelendi

11 Mart 2020 11:28
Türk Tabipleri Birliği, hekimlere ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddete dur demek için düzenleyeceği 'Büyük Beyaz Miting' Koronavirüs nedeniyle ertelendi.
Türk Tabipleri Birliği'nden yapılan açıklamada, 15 Mart Pazar günü Ankara'da düzenlenecek mitingin Koronavirüs'ün Türkiye'de görülmesi nedeniyle ertelendiği bildirildi.
TTB mitingin ertelenmesi hakkında bir basın toplantısı düzenleyeceğini bildirdi.
TTB'nin miting öncesi sağlık sektöründe yaşanan şiddete dikkat çekmek için hazırladığı video klibi yayınlamıştı. 'Tansiyonu Düşür' isimli rap şarkısı 'Şiddet varsa hizmet yok' sloganı ile duyurulmuştu.
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