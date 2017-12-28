Türk sporcudan dünya rekoru

Sporcu Tolga Çakmak 'Guinness Dünya Halterde Dik Sırayla Bir Saat İçinde Kaldırılan En Fazla Ağırlık' rekorunu 26 bin 305 kilogramla kırdı. Çakmak, ABD'li sporcu Bob Natoli'nin 2012'den bu yana elinde bulundurduğu rekorun yeni sahibi oldu. Dakikada 524 yumrukla adını Guinness'e yazdıran sporcu Tolga Çakmak, İstanbul Bakırköy'de bulunan bir otelde ikinci rekor denemesini gerçekleştirdi. Muay Thai, kick boks, krav maga, sambo, fitness, yüzme, atletizm ve dalgıçlık dallarında yarışan Tolga Çakmak'ı rekor denemesine 16 Guinness Rekoru sahibi Namık Ekin hazırladı. Guinness Temsilcisi olmasının yanı sıra Çakmak'ın antrenörlüğünü de üstlenen Ekin, denemeye başlamadan önce yaptığı açıklamada yeni bir Türkiye rekoruna hazır olduklarını söyledi. Bin 291 tekrarla 23 bin 450 kilogram kaldıran ABD'li sporcu Bob Natoli'nin rekorunu kıracaklarını belirten Ekin, "Ben Tolga'nın yapacağına inanıyorum" dedi.