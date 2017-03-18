Türk Silahlı Kuvvetleri'nden 'Çanakkale Cephesi' videosu

Türk Silahlı Kuvvetleri Çanakkale Savaşlarının yıldönümünde 'Çanakkale Cephesi' adlı bir video yayınladı. Video ilgili olarak , "Çanakkale Muharebeleri I.Dünya Savaşının en kanlı safhasıdır. Türk Milletinin zaferlerle dolu tarihine altın harflerle yazılan bu savaş sonucunda I.Dünya savaşı uzamış tarihin akışı değişmiştir. Türk insanı, Türk askeri Çanakkale’de bu muharebeyi bir ölüm – kalım mücadelesi olarak görmüş ve gelecek nesillerinin varlığı ve bağımsızlığı için hayatını vatanı için feda etmekten hiç çekinmemiştir. Mustafa Kemal Atatürk, Çanakkale Muharebeleriyle ilgili şöyle demiştir : "Benimle beraber burada muharebe eden askerler kesin olarak bilmelidir ki, bize verilen namus görevini eksiksiz yapmak için bir adım geri gitmek yoktur. Uyku, dinlenme aramanın, bu dinlenmeden yalnız bizim değil, bütün milletimizin sonsuza kadar mahrum kalmasına sebep olacağını hepinize hatırlatırım." (3 Mayıs 1915 Arıburnu)" bilgisi paylaşıldı.