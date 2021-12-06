Türk Sağlık-Sen Ankara'da protesto düzenledi: Bakan Koca ve vekillere güvercinle mesaj yollandı

Türk Sağlık-Sen; pratisyen hekim, uzman hekim ve diş hekimlerinin maaşlarına zam yapılmasını öngören yasal düzenlemenin tüm sağlık çalışanlarını kapsamamasını protesto etti. Ankara Üniversitesi İbn-i Sina Hastanesi önünde eylem yapan sağlıkçılar, mesajlarını Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve milletvekillerine ulaştırmak için güvercin uçurdu.

Türk Sağlık-Sen, geçen hafta, TBMM Genel Kurulu’nda görüşülen torba yasa teklifine ek bir madde konularak; pratisyen hekimlerin maaşlarına 2 bin 500, uzman hekimlerin ve diş hekimlerinin maaşına ise 5 bin lira zam yapılması sağlandı.

Sağlık sendikaları, bugün Türkiye’nin dört bir yanında, düzenlemenin tüm sağlık çalışanlarını kapsamadığı gerekçesiyle iş bıraktı. Türk Sağlık- Sen Üniversiteler Şubesi üyeleri ise Ankara Üniversitesi İbn-i Sina Hastanesi önünde bir araya geldi.

Sağlık çalışanları; “Az önce sağlık çalışanı olmadığımı öğrendim”, “Keşke sağlıkçı yerine Ayçiçek yağı olsaydık, yüzde 60 zam gelirdi” ve “Kovid yıkamadı, siz yıktınız” yazılı dövizler taşıdı.

Sağlıkçı çalışanı Makbule Meydan, zam istediklerini belirterek, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya “Sağlık Bakanının bizi görmesi lazım, öyle havadan atmayla olmaz bu işler” dedi. Geçinemediklerini dile getiren Meydan, “Yağ olmuş 100 lira, yumurta olmuş 35 lira. Nasıl geçineceğiz? Aldığımız maaş 3 bin 500” dedi. Düzenlemeden yararlanamadıkları için eylem yaptıklarını söyleyen Meydan, Sağlık Bakanlığı’nın ayrımcılık yaptığını söyleyerek, aldıkları maaşla geçinemediklerini şu sözlerle aktardı:

“Nasıl geçineceğiz. Her şey ateş pahası olmuş. Ben geçen markete gittim. Beş kiloluk bir yağ 11 lira. Benim aldığım maaş döner sermaye ile beraber 5 bin 500 lira. Asgari ücretle geçinenlere Allah yardım etsin.”

Sağlık çalışanı Dilek Çağlayan Hayatoğlu ise hakları olanın verilmediğini ifade ederek; enflasyon nedeniyle marketten sınırlı sayıda alışveriş yapabildiklerini dile getirdi.