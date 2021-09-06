Law and Order dizisine Esin Varan transfer oldu

House of Cards, Sex and the City, Homeland gibi dizilerin yönetmeni John David Coles'ın yönettiği Law and Order adlı dizide uzun yıllar Amerika'da oyunculuk yapan Türk oyuncu Esin Varan rol aldı. Ünlü oyuncu Christopher Meloni ve Dylan McDermott ile kamera karşısına geçen Varan, Amerikalı doktor Atul Sharma’yı canlandırdı.

Dizide rol almak için 7 aşamadan geçti

Esin Varan, "Bu dizide rol almak beni inanılmaz mutlu etti. Böyle büyük oyuncularla aynı sahnelerde olmak, çekim aralarında sohbet etmek, NBC gibi bir kanalın binlerce adayın arasından beni seçmesi inanılmaz gurur vericiydi. Seçmeler tam 7 aşamalıydı. Bu süreçte, cast yönetmeni, yapımcılar, yönetmen ve kanal tarafından ayrı ayrı onaylanmak zorundaydım" dedi.

Broadway projesi için provalara başladı

Şimdilerde Broadway projesi için provalara başladığını anlatan Varan, "Aslında oyun, 2020 mart ayında çıkacaktı. Ancak son tarih, 2022 mart ayı olarak belirlendi. Broadway pandemi nedeniyle uzun süredir kapalıydı o yüzden sahneye geri dönmek çok heyecanlı. Aynı zamanda ismini gizli tutmak zorunda olduğum bir Amazon projesinin çekimlerine başlayacağım. Çekimleri Atlanta'da olacak dizide başrollerden birini oynuyorum. Oyunculuk harici, yazar koltuğuna da oturduğum bir projenin çekimlerine başlayacağız. Sesini duyuramamış tüm Müslüman kadınların adına yazdığım bir film. Amerika’daki oyunculuk serüvenimi YouTube'da vlog haline getirdim ve Türkçe olarak dizilerin, filmlerin kamera arkalarını, buradaki oyunculuk sürecimi paylaşıyorum. Serüvenime ortak olan ve destekleyen o kadar çok kişi var ki.. Böyle desteklendiğimi görmek bana daha çok güç veriyor" ifadelerini kullandı.