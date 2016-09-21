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Türk mühendisler Transformer otomobil yaptı

21 Eylül 2016 17:50

Türk mühendislerce kurulan araştırma ve geliştirme şirketi Letrons, uzun süredir devam ettiği Transmorfer projesini sonunda görücüye çıkardı. Bir BMW modeli üzerine uygulanan modifikasyonlar sonucu, araba sürülebilir özelliğini kaybetmiyor ve Transformer'a dönüşüyor. Uzaktan kumanda yardımıyla kontrol edilen araç, onlarca farklı hidrolik düzenek sayesinde bir anda devasa bir robota dönüşebiliyor. Hatta dönüştükten sonra çeşitli yerlerinden gazlar bile çıkarıyor. Kafasını çeşitli yönlere hareket de ettirebilen robot-araba, Transformer haline geçince konuşmaya da başlıyor; ancak konuştuğu sırada tam olarak neler dediği anlaşılamıyor. Ankara merkezli şirket, Bizmut, Argon, Wolfram, Tantal isimli başka modeller de hazırlamayı düşünüyor. Hemen aşağıda yayınlanan tanıtım videosu internette yayılmaya başladıktan sonra, aracın "sahte" olduğuna dair birçok yorum yapıldı. İnanılması oldukça güç bir işi gerçekleştirmeyi başaran Letrons, yayınladıkları yapım aşaması fotoğraflarıyla videonun gerçekliğine dair önemli bilgileri de bizlere aktardılar. Hala aklımızın ucunda "acaba" sorusu dururken, o inanılması pek güç tanıtım videosunu hemen aşağıdan izleyebilirsiniz.

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