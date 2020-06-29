Türk-iş ve DİSK, kıdem tazminatını fona dönüştürme girişimine karşı yurt genelinde sokağa çıktı

Türk-İş’in Aydın’daki sendika binası önünde çalışanların yanı sıra Belediye İş Sendikası, Teksif Sendikası, Yol-İş Sendikası, Haber-İş Sendikası ve tarım İş Sendikası temsilcilerinin de katılımı ile gerçekleştirilen “Kıdem tazminatıma dokunma” etkinliğinde basın açıklamasını okuyan Başkan Mustafa Aydın, “İnanıyorum ki Cumhurbaşkanımız bu işe el atıp gereğini yapacaktır. Birkaç kişinin ağzına bakıp milyonlarca kişinin mağdur olmasına engel olacaktır” dedi.

Türk-İş Kayseri İl Temsilcisi ve Koop-İş Sendikası Şube Başkanı İdris Güven, kıdem tazminatı ile ilgili yaptığı basın açıklamasında, “Kıdem tazminatı kızımızın gelinliği, oğlumuzun damatlığı kadar kutsaldır” dedi.

Düzenlenen basın toplantısına Türk-İş Kayseri İl Temsilcisi ve Koop-İş Sendikası Şube Başkanı İdris Güven, sendikaya bağlı 14 şube başkanı ve basın mensupları katıldı.