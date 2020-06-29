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Türk-iş ve DİSK, kıdem tazminatını fona dönüştürme girişimine karşı yurt genelinde sokağa çıktı

29 Haziran 2020 11:18

İşçi, hükümetin kıdem tazminatını fona dönüştürme girişimi karşısında bugün yurt genelinde eylemlere başladı. Türk-İş ve DİSK, 81 ilde açıklama yapıyor. Fabrikalarda etkinlikler gerçekleştiriliyor. Türk-İş, 1.5 milyon el ilanı dağıtacak.

Yurdun dört bir yanından kıdem tazminatını fona dönüştürme girişimine karşı işçilerin eylemleri başladı. İşçiler fabrikalarında biraraya gelerek sloganlar atıyor, yürüyor ve basın açıklaması yapıyor. 

CHP milletvekiliyken verdiği önerge ile “kıdemin işverenin sorumluluğunda olduğunun” yasaya eklenmesini sağlayan Dr. Engin Ünsal, “Kıdem sorumluluğu başka bir kuruma ya da fona devredilemez” dedi. 

Türk-İş Başkanlar Kurulu’nda alınan karar doğrultusunda eylemlerin ilk adımı olarak bugün 81 ilde Türkİş bölge ve il temsilcileri ile şube başkanları ve yöneticileri, iş yeri temsilcileri ve işçilerin katılımıyla basın toplantıları düzenleniyor. 

İzmir’de DİSK ve Türk-İş’in Ege Bölge Temsilcilikleri, hükümetin kıdem tazminatını fona dönüştürme girişimi karşı kitlesel basın açıklaması yaptılar.

DİSK’in basın açıklamasını okuyan Genel-İş Genel Başkanı Remzi Çalışkan, tüm işçi sınıfını ilgilendiren tehlikeye karşı mücadele için işyerlerinde gerekli çalışmaların başlatıldığını belirtti. 

Türk-İş’in basın açıklamasını okuyan Türk-İş İzmir 3. Bölge Temsilcisi Süleyman Yıldırım da, “Kıdem tazminatı işçinin, emekçinin son kalesidir" ifadesini kullandı. 

Ankara’da Türk-İş önünde bir araya gelen işçiler “Kıdeme Uzanan Eller Kırılsın” pankartı taşıdı, “Direne direne kazanacağız” sloganı attı.

İşçiler, “Direne direne kazanacağız”, “Türk-İş nerede biz oradayız” sloganları attı, “Kıdeme Uzanan Eller Kırılsın”, “Kıdem Tazminatı Geleceğimizdir Dokunma”, “Ölmek Var Dönmek Yok Tazminatı Vermek Yok” yazılı pankartlar taşıdı. 

Türk-İş İl Temsilcisi Nihat Zengin genel merkez önünde bir araya gelenlere seslendi. Zengin, "Kıdem tazminatı Türkiye işçi sınıfının ve Türk-İş’in kırmızı çizgisidir. Bugün çalışanlar ve gelecekte çalışacaklar için kıdem tazminatının mevcut haliyle korunmasını istiyoruz" dedi. 

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