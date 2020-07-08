Türk-İş, 'Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'ne karşı Şirinevler'de toplandı: Kıdem tazminatı işçinin kırmızı çizgisidir

08 Temmuz 2020 13:22
Dağıtılan bildiride, "Kıdem tazminatı işçinin kırmızı çizgisidir, son kalesidir" denildi.
Türk-İş tarafından konuya ilişkin dağıtılan bildiri şöyle;
"Kıdem tazminatı yıllardır döktüğün alın terinin, iş yerine verdiğin ömrün karşılığıdır."
"Kıdem tazminatı işçinin kazanılmış hakkı, işverenin işçisine borcudur."
"Kıdem tazminatı işçinin ve ailesinin güvencesidir."
"Gündeme getirilen Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi, işçilerin kıdem tazminatı hakkını ortadan kaldıracaktır."
"işçiyi görmezlikten gelmeyin, küçümsemeyin, yok saymayın, sesine kulak verin, huzursuz etmeyin."
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