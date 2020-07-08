Türk-İş, 'Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'ne karşı Şirinevler'de toplandı: Kıdem tazminatı işçinin kırmızı çizgisidir

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na (Türk-İş) bağlı İstanbul şubeleri, hükümet tarafından gündeme getirilen kıdem tazminatı düzenlemesine karşı İstanbul Şirinevler Meydanı'nda toplandı. 'Kıdem tazminatıma dokunma', 'Kıdeme uzanan eller kırılsın', 'Hükümet yasanı al başına çal' sloganları atan işçileri burada basın açıklaması yaptı ve bildiri dağıttı.