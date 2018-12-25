Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay: İnsanları sokağa davet ediyorlar diyorlar ne yapayım plaja mı davet edeceğim

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2019 yılında uygulanacak asgari ücreti belirlemek üzere son toplantısını yaptı. Toplantının ardından 2019 yılında uygulanacak asgari ücret 2 bin 20 TL olarak belirlendi. Evli ve 3 çocuklu bir asgari ücretli, asgari geçim indirimiyle 2155 tl asgari ücret alacak. Rakama oy birliği ile karar verildiği bildirildi. Türk-İş Başkanı Ergün Atalay da asgari ücret görüşmeleri devam ederken yaptığı açıklamaları hatırlatarak “Başımıza gelmeyen kalmadı. Dediler ki ‘Türk-İş Başkanı insanları sokağa davet ediyor.' Ne yapacağım, plaja mı davet edeceğim? sıkıntım olduğunda anlatacağım” dedi. Atalay, 2020 liralık asgari ücretin “mükemmel” olmadığını ancak kabul edilebilir olduğu görüşünü dile getirdi.