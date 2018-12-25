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Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay: İnsanları sokağa davet ediyorlar diyorlar ne yapayım plaja mı davet edeceğim

25 Aralık 2018 14:31

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2019 yılında uygulanacak asgari ücreti belirlemek üzere son toplantısını yaptı. Toplantının ardından 2019 yılında uygulanacak asgari ücret 2 bin 20 TL olarak belirlendi. Evli ve 3 çocuklu bir asgari ücretli, asgari geçim indirimiyle 2155 tl asgari ücret alacak. Rakama oy birliği ile karar verildiği bildirildi. Türk-İş Başkanı Ergün Atalay da asgari ücret görüşmeleri devam ederken yaptığı açıklamaları hatırlatarak “Başımıza gelmeyen kalmadı. Dediler ki ‘Türk-İş Başkanı insanları sokağa davet ediyor.' Ne yapacağım, plaja mı davet edeceğim? sıkıntım olduğunda anlatacağım” dedi. Atalay, 2020 liralık asgari ücretin “mükemmel” olmadığını ancak kabul edilebilir olduğu görüşünü dile getirdi.

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