Türk Hava Kurumu 14 yangın uçağını satıyor

Orman Bakanlığı’nın yangın söndürmede Türk Hava Kurumu (THK) uçaklarını tercih etmemesi nedeniyle THK elindeki 14 yangın söndürme uçağını satma kararı aldı. Satılacak uçaklardan 3 tanesi 2016'da İsrail'deki büyük yangında başarılı müdahalelerde bulunmuş ve İsrail Cumhurbaşkanı ile Başbakanı THK "Ateş Kuşları" lakaplı ekibine teşekkür etmişti.

Türk Hava Kurumu (THK), 14 adet uçağını satışa çıkardı. Uçakların satış ihalesinin ilanı Resmi Gazete’de yayımladı. İlana göre 3 adet CL- 215 TİPve 11 adet dromader uçağını satışa çıkardı. Uçakların satış ihalesi 26 Ekim'de Türk Hava Kurumu’nda saat 14.30’da gerçekleşecek. İhaleye katılmak isteyenler bin lira vererek, kapalı teklif usulü gerçekleşecek ihalenin şartnamesini alabilecek.

Bakan Pakdemirli "Gelsinler çalıştırsınlar" demişti

Türk Hava Kurumu’nun orman yangınlarında kullanılması tercih edilmeyen uçakları daha önce de gündem olmuştu. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, THK’nın uçaklarının eski olduğunu ileri sürerek, “Çalıştırabilenler varsa buyursunlar gelsinler, çalıştırsınlar” demişti. Bunun üzerine THK, yangın söndürme uçaklarının su boşalttığı başarılı bir gösteri yaparak uçakları yangında kullanılabilecekleri mesajı vermişti. Ancak bakanlığın ihalede belirlediği su depolama tonaj şartını THK uçakları az farkla sağlayamadığı için, Bakanlık kendi yerli uçaklarını kullanan bir Rus şirketi ile sözleşme imzalamayı tercih etmişti. Orman bakanlığı bugün kiraladığı 27 Rus helikopteri ve 2 Rus uçağını orman yangınlarına müdahale için kullanıyor. (Anka)