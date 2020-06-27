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Türk doktorlar tıp tarihine geçti: Kadavradan rahim nakli yapılan Derya Sert anne oldu

27 Haziran 2020 18:26

Türkiye'de ilk kez kadavradan rahim nakli yapılan Derya Sert anne oldu. 2011 yılında Prof. Dr. Ömer Özkan tarafından gerçekleştirilen rahim naklinin ardından 2016 yılında Prof. Dr. Mustafa Bahçeci ve ekibi tüp bebek tedavisine başlamıştı.

 4,5 yıl süren titiz çalışmaların sonunda Sert çifti, 4 Haziran 2020’de bebeklerini kucaklarına aldılar. Düzenlenen basın toplantısında 4 buçuk senedir Prof. Dr. Ömer Özkan ile beraber çalıştıklarını ifade eden Bahçeci Tüp Bebek Merkezi kurucusu Prof. Dr. Mustafa Bahçeci, "Bu süreç içerisinde birtakım denemeler yaptık. Gün gün takip ettik. Derya’ya kişiselleştirilmiş tüp bebek yöntemi uyguladık. Üreme tıbbındaki son gelişmeleri 4,5 yıl içinde uygulama fırsatı bulduk. Elimizdeki tek embriyoyu doğru zamanlamayla transfer ettik ve sonunda güzel haberi Derya’ya verdik. Bu süreci Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibi ile birlikte yürüttük. Bu bir ekip işidir ve Türkiye’nin başarısıdır. Emeklerimizin karşılığını gördük. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

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