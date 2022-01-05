Türk bayrağını indirmeye çalışan kadın kameraya böyle yakalandı

Karabük'te bir iş yerine asılı Türk bayrağını indirmeye çalışan kadın kameralara yakalnadı. Görüntülerde asılı Türk bayrağını çekerek indirmek isteyen kadın gözaltına alındı. O anlar ise güvenlik kamerasına böyle yansıdı.

Olay, Ankara Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. İş yerine asılı Türk bayrağını gören bir bereli ve maskeli bir kadın aşağıya doğru çekerek indirmeye çalıştı. Bayrağı indirmekte başarısız olan kadın olay yerinden uzaklaşırken o anları güvenlik kamerası kaydetti.

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. İncelemenin ardından Türk bayrağını indirmeye çalışan kişinin Ş.U. olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan kadının emniyetteki işlemleri sürüyor.