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Türk bayrağına 'evet' işleyerek yapılan çağrıya vatandaşlar tepki

22 Şubat 2017 16:55

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, evinin balkonuna üzerine 'evet' kelimesini işlediği Türk bayrağı asan bir kadın tepki çekti. Vatandaşlar, Türk bayrağının bu şekilde propaganda malzemesi yapılmasına tepki gösterirken, bayrağı asan 63 yaşındaki F.K. ise "'Hayır' diyen de 'evet' diyen de Türk bayrağı taşıyor ne var bunda" dedi. 16 Nisan'da yapılacak anayasa değişikliği referandumu için destek isteyen vatandaşlar çeşitli yöntemlere başvuruyor. Kimileri sosyal medyada çektikleri videolarla birbirlerini 'evet' veya 'hayır' demeye çağırırken kimileri ise pankart asarak veya hazırladıkları broşürleri halkın yoğun olduğu yerlerde dağıtarak destek istiyor. Turgutlu'da yaşayan F.K. de Yılmazlar Mahallesi, Günay Sokak'taki bir apartmanın birinci katında bulunan evinin balkonuna, üzerine 'evet' yazısını işlediği 80x120 santimetre ebatında Türk bayrağı astı. Referandumda 'evet' denilmesi çağrısı ve destek için asılan bu bayrak, bazı vatandaşların tepkilerine neden oldu. Bayrağın üzerine bu şekilde işleme yapılmasının Bayrak Kanunu'na muhalefet olduğunu belirten vatandaşlardan Mahmut Var, "Türk bayrağının bu şekilde siyaset malzemesi yapılmasını kınıyorum" diyerek tepkisini dile getirdi.Bayrağı asan F.K. ise "Türk bayrağı bizim. Referundum olacak, 'hayır' diyen de 'evet' diyen de Türk bayrağı taşıyor. İşte olay bu kadar basit" diyerek, tepkilerin yersiz olduğunu söyledi.

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