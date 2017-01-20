Turistleri ısırmasın diye tüm dişleri sökülen şempanze koruma altına alındı

Antalya'da sahibi olduğu kişi tarafından turistlerle tatil fotoğrafı çektirerek para kazanma amacıyla kullanılan, insanları ısırmaması için tüm dişleri sökülen 'Michael' adlı dişi şempanze, Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi ve Doğa Parkı yetkilileri tarafından koruma altına alındı. Sahibinin ölmesinin ardından Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü yetkilileri tarafından yaşadığı ortamdan alınarak hayvanat bahçesine getirilen dişi şempanzeye, 6 aydır özenle bakılıyor. Şempanze, hayvanat bahçesinde rehabilite ediliyor. Hayvanat bahçesi sorumlu veteriner hekimi Aygül Arsun tarafından 24 saat gözetim altında tutulan Michael'e, Türkiye'nin farklı kentlerindeki hayvanat bahçeleriyle bağlantıya geçilerek eş aranıyor. "Mutlu olması için elimizden geleni yapıyoruz" diyen Arsun, "Michael'e eş arıyoruz. Yavru sahibi olmasını istiyoruz" dedi.