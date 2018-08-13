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Turistler AVM'lerdeki lüks mağazalara akın ediyor

13 Ağustos 2018 20:33

Dövizin son dönemde Türk lirasına karşı değerlenmesinin ardından bazı AVM'lerde bulunan lüks markalara ait mağazalara turistler akın etti. Özellikle lüks markaların yoğun olduğu AVM'lerde yer alan bazı mağazalar önünde oluşan kuyruklar dikkat çekiyor. Kuyrukta bekleyenler, mağaza görevlileri tarafından sırayla içeri alınıyor. Arap turistlerin yoğun olarak gözlendiği kuyrukta, bekleme sırası ortalama 15-20 dakikayı buluyor. Mağazalarda herhangi bir özel indirim olmadığı, dolarla alışveriş yapan turistlerin ise pahalı çanta, ayakkabı, mont değerli takı gibi ürünlere ilgi gösterdiği öğrenildi.

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