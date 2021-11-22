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Turist kılığında taksiye binen sosyal medya fenomenleri dolandırıldı

Bostancı'dan 2 kilometre uzaklıktaki Bağdat Caddesi'ne gitmek isteyen fenomenlerden taksici, 20 dolar istedi

22 Kasım 2021 10:41

Sosyal medya fenomenleri Mert Karakaş ve Burak Tutal, İstanbul'da turist kılığında bindikleri iki takside dolandırıldı.

Youtube'de TheBoss kanalında çektikleri sosyal deney ve şaka videolarıyla tanınan Mert Karakaş ve Burak Tutal, İstanbul'da Arap turist kılığında bindikleri iki taksi tarafından dolandırıldı. 

Bostancı'dan 2 kilometre uzaklıktaki Bağdat Caddesi'ne gitmek isteyen fenomenlerden taksici, 20 dolar istedi. Taksice pos cihazı olmasına rağmen taksici kredi kartıyla ödemeyi kabul etmeyip, nakit para istedi. 

Bağdat Caddesi'nden Bostancı'ya gitmek için başka bir taksiye binen fenomenler, taksiciden taksimetreyi açmasını istedi. Taksimetreleri açmayan taksici "sabit fiyat 100 TL" deyip fenomenlerin isteğini reddetti. Ödemeyi kredi kartıyla yapmak isteyen fenomenleri taksici reddedip nakit para istedi. Fenomen 200 TL nakit para verince taksici 'okey' deyip para üstünü vermeden gitti.

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