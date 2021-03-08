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Turgutlu Belediyespor, hazırladığı video ile kadın cinayetlerine dikkat çekti

08 Mart 2021 12:49

Bölgesel Basketbol Ligi ekiplerinden Turgutlu Belediyespor'un oyuncuları, hazırladıkları video ile kadın cinayetlerine dikkat çekti.

Turgutlu Belediyesi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü´ne özel bir video hazırlandı. Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol Takımı oyuncularının yer aldığı videoda, kadına yönelik şiddet ve cinayetlere vurgu yapıldı.

Sporcuların öldürülen kadınların isimleri yazılı forma giydiği videoda cinayet haberlerinden bölümler yer aldı.

Turgutlu Belediyespor8 Mart Dünya Kadınlar Günükadın cinayetlerivideo

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