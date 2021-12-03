Turgut Özal anısını anlatan Hulki Cevizoğlu'ndan "Son haberiniz bu muydu?" diyen Hande Fırat'a: Şimdiki Hürriyet’te çalışsam evet

Gazeteci Hulki Cevizoğlu, CNN Türk’te kanalın Ankara temsilcisi ve Hürriyet Gazetesi köşe yazarı Hande Fırat’ın ‘Gece Görüşü’ programına katıldı. Cevizoğlu ile Hande Fırat arasındaki ‘son haber’ diyaloğu yaşandı. Cevizoğlu’nun Hürriyet Gazetesi’nde çalıştığı dönemde yaptığı bir haberle ilgili anısını anlatırken Hande Fırat’ın "Bu gazetede yaptığınız son haber miydi?" sorusu üzerine Cevizoğlu’nun canlı yayında verdiği cevap ilginç anların yaşanmasına neden oldu.

Gazeteci Hulki Cevizoğlu, CNN Türk ekranlarında Hande Fırat’ın sunduğu Gece Görüşü isimli programda meslekte yaşadığı bir olayı anlattı. Cevizoğlu, Turgut Özal’ın başbakan olduğu dönemde yazdığı bir haberden dolayı Özal ile arasında geçen diyaloğu anlattı.

Cevizoğlu, "Eski başbakan Bülent Ulusu’yu tatil köyünde yakaladım soru soruyorum. Bana dedi ki, “Sırf Turgut’un hatırı için karşılıksız para bastık.” Bunu hemen yazı işlerine bildirdim, haber ertesi günü sürmanşet oldu. Turgut Özal haber yayınlanınca gazetecileri apar topar çağırdı. “Bu haber yalandır, Bülent Ulusu bana asla Turgut demez, ben de dedim ki işte bant burada..” sözleriyle yaşanan olayı anlattı.

O sırada araya giren Hande Fırat, "Son haberiniz miydi bu? Espiriyi yapmazsam olmazdı” ifadelerini kullanınca yılların deneyimli ismi Hulki Cevizoğlu da, “Ben de espirine espiri ile cevap vereceğim şimdiki Hürriyet’te çalışsam evet” şeklinde cevapladı.