T24 LogoT24 Logo
Haberler

Türbülansa giren uçakta panik anları!

13 Temmuz 2020 16:52

Suudi Arabistan'dan Hindistan'a sefer yapan yolcu uçağı türbülansa girince yolcular panik yaşadı. O anlar kameraya yansıdı. 

Suudi Arabistan'dan Hindistan'a sefer yapan yolcu uçağı türbülansa girdi. Yolcu kameralarına yansıyan görüntülerde, uçaktakilerin panik yaşadığı görülürken, çığlık atanlar ve ağlayanların olduğu da duyuldu.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'dan Hindistan'ın Keşmir bölgesine sefer yapan IndiGo Havayolları'na ait yolcu uçağı, türbülansa girdi. Yaklaşık 2 dakika süren türbülansta yolcular büyük panik yaşadı.

Yaralanan yok

Yolcu kamerasınca kaydedilen görüntülerde, panik anları ve dua edenlerin görüntüsü yer alırken; çığlık atanların ve ağlayanların sesleri de duyuldu. Uçağın Keşmir'e ulaştığı ve olayda yaralanan olmadığı aktarıldı.

ETİKETLER

haberuçakvideokamerao anlarhindistansuudi arabistanarabistantürbülanspanik

Diğer Videolar

Maltepe’de ormanlık alanda çıkan yangın havadan görüntülendi

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 28 Ağustos 2020

Galata Kulesi'ndeki restorasyon skandalının ardından Diyarbakır'da iş makinesiyle tarihi yıkım!

Akşener ile kuyumcunun dikkat çeken diyaloğu: Ağlatacaksın beni

Kuyumcu soygunu güvenlik kamerasına böyle yansıdı

Kozan'daki orman yangını şüphelileri adliyede

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

Siyaset iletişimcisi Necati Özkan’dan gençlere tüyolar: İyi yetişmiş gençler siyasete...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Melek Mosso: Tecavüzler yaşanmasın diye ses çıkardığım için sahneden indirildim...

Kendi elektriğini üreten ilçe, ihtiyaç fazlasını satarak 1 buçuk milyon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

"Beyaz Show, 2 yıl aradan sonra yeni kanalında ekranlara geri...

Süper Lig'de yeni sezon fikstürü çekildi; işte derbi tarihleri!...

Reynmen, YKS yerleştirme sonucunu paylaştı...

Fatih Altaylı: Maskesiz gezenler sağlık teröristi ve toplum düşmanı...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

Siyaset iletişimcisi Necati Özkan’dan gençlere tüyolar: İyi yetişmiş gençler siyasete...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Melek Mosso: Tecavüzler yaşanmasın diye ses çıkardığım için sahneden indirildim...

Kendi elektriğini üreten ilçe, ihtiyaç fazlasını satarak 1 buçuk milyon...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24