Tunusluların yolsuzluk affı öfkesi: Affetmeyeceğiz

Binlerce Tunuslu, parlamento tarafından geçtiğimiz çarşamba günü onaylanan ve Bin Ali döneminde yolsuzluğa karışarak ceza almış bürokrat ve patronların affedilmesini sağlayan yasayı protesto etti. Protestoya katılanlar "Affetmeyeceğiz" dedi. Yasanın onaylandığı Çarşamba günkü oturumda başta Tunus Halk Cephesi milletvekilleri olmak üzere muhalefet vekilleri hükümet temsilcilerine tepki göstermiş, masalara vurarak ve Tunus ulusal marşını okuyarak yasanın oylanmasını protesto etmişlerdi. Muhalefet vekillerinin çoğu tasarının anayasayı çiğnediğini belirterek oy kullanmayı da reddetmişti.