Tunus-İstanbul uçağındaki kavga dünya basınında!

Tunus’un başkentinde bulunan Tunus-Kartaca Uluslararası Havalimanı’ndan İstanbul’a gelen yolcu uçağındaki kavga, dünya basınında da manşetlere taşındı.

Tunus'un başkentinde bulunan Tunus-Kartaca Uluslararası Havalimanı'ndan İstanbul'a giden yolcu uçağında büyük bir kavga çıkmış, nedeni henüz bilinmeyen kavgadan dolayı uçak normal kalkış saatinden 5 saat gecikmeli olarak kalkmıştı.

Olay üzerinden birkaç gün geçmiş olmasına rağmen dünya medyasında da gündem oldu ve Daily Mail tarafından manşete taşındı.

Tunus Havayolları'na ait yolcu uçağının kalkmasına birkaç saniye kala 3 yolcu arasında tartışma başladı. Tartışma kısa sürede büyük bir kavgaya dönüştü.

İlk başta sadece kadınlar arasında çıkan kavgaya erkek yolcular da katıldı. Kavga nedeniyle yolcular arasında panik yaşandı. Olayın ardından uçaktaki mürettebat, kavga eden yolcuları ayırmaya çalıştı ancak çabalar sonuç vermedi.

Kavga, havalimanındaki polis müdahalesi ile durduruldu. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor.

Kadına şiddet anları

Kavganın kameraya yansıyan kısmında bir adamın kavgaya karışan kadınlardan birini saçlarından tutarak çektiği ve yumrukladığı görülüyor. Daily Mail'de yer alan habere göre kavganın başlama ve sonrasında büyüme sebebi yolcuların oturduğu koltukların üzerinde bulunan bagaj bölmesiyle ilgili bir tartışma.

Kavganın başında iki kadın birbirleriyle itişmeye başlarken araya giren uçuş görevlisi ortamı sakinleştirmeye çalışıyor ancak ortaya çıkan bir erkek yolcunun kadınlardan birinin saçını çekmesi ve yumruk atması ortamı tamamen geriyor.

Havayolu yönetimi konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada soruşturmanın devam ettiğini ve uçuş görevlilerinin ortalığı sakinleştirebilmek adına güvenliklerden yardım istediğini söylerken havayolunun sadece 5 saatlik gecikme değil maddi kayıpla da karşılaştığını sözlerine ekledi.

Kaynak: İHA

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