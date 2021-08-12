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Tunceli'de sağanak yağış sebebiyle göçer çadırları kullanılamaz hale geldi

12 Ağustos 2021 13:37

Tunceli’nin Ovacık ilçe kırsalında etkili olan sağanak yağış sebebiyle bölgede bulunan göçerlerin çadırları kullanılamaz hale geldi.

Ovacık ilçesinde bulunan Işık Vuran köyü Ortadağ yaylasında sağanak yağış etkili oldu. Sağanak yağış sırasında bölgede bulunan ve çadır açan göçerler zor anlar yaşadı. Sağanak yağışın etkili olduğu bölgede açılan çadırlar kullanılamaz hale gelirken, çadırların içinde bulunan malzemeler de akıntıya kapıldı. Sağanak yağıştan küçükbaş hayvanlar da olumsuz etkilenirken, bölge bir anda çamur deryasına döndü.

TunceliOvacıksağnak yağış

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